24/06/2024 13:47

【國際要聞】美元兌日圓逼近160，日央行紀要：再不加息恐太晚

《經濟通通訊社24日專訊》美元兌日圓周一亞洲時段高居159.77，逼近160心理關口。日本央行同日公布月中貨幣政策會議紀要，顯示有部分委員要求「適時加息，避免太晚」。 根據紀要，部分政策委員認為，由於外匯市場上日圓持續貶值，出現了物價「上行風險」，並擔憂再不加息會為時太晚。

也有委員關注個人消費乏力，與汽車巨頭因認證違規問題而停產，對經濟的影響。關於減少國債購買額，委員接連表示應該重視與市場對話，並慎重推進。



*日圓貶值動搖岸田執政地位*



日圓未能止跌，加劇國民對岸田內閣不滿，自民黨內部要求其下台的呼聲亦升高。日本前首相菅義偉在周日（23日）公開的網絡節目中，直指岸田需就自民黨政治黑金醜聞負責，否則會危及自民黨執政地位。

日媒分析指，菅義偉實際上要求岸田在9月的黨總裁選舉前退位。此前在上周六（22日），茂木派的少壯派議員也要求岸田不參選。(jf)