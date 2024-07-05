24/06/2024 09:50

陳翊庭：將推縮窄股票買賣價差諮詢，冀下半年迎來更多大型新股

《經濟通通訊社24日專訊》港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席上周五(21日)港交所上市24周年慶祝典禮後表示，早前在上海陸家嘴論壇曾與中證監副主席方星海會面，對方表明會將內地企業到海外上市的備案提速，並鼓勵更多企業來港上市，期望下半年本港有望迎來更多大型新股掛牌。

她指出，港交所一直不停思考如何提升港股市場流動性，當中縮窄股票買賣價差將會很快推出公眾諮詢，離岸國債期貨有消息就會盡快公布，至於其餘措施將會成熟一項推出一項，而港股今年首5個月日均交投達到1100億港元，單計5月更高達1400億元，比去年第4季不足1000億元明顯增長，期望增長勢頭能延續，便利新股市場發展。



*唐家成:就打風不停市為券商提供過渡期至年底*



港交所主席唐家成表示，正在積極與證監會落實促進股票市場流動性專責小組提出的建議，強調未來要繼續保持國際化及加強競爭力，做好超級聯繫人的角色，連接內地和國際市場、促進人民幣國際化，以及擴充自身的產品，亦正加強與國際不同市場交流，例如最近與沙特和印尼的交易所簽署合作備忘錄，容許當地企業來港第二上市，未來會繼續做好對外推廣工作。

對於「打風不停市」安排，唐家成說，市場諮詢反映，佔市場九成交易量的持分者都表示支持，主要是疫情期間已進行不少改善工作，雖然有小型券商憂慮未能配合，但港交所會提供過渡期至年底，認為時間足夠，今年以來收到70宗新的新股上市申請，亦有27隻新股上市，並正審核110宗個案，對本港新股市場前景十分有信心。(bn)