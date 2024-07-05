24/06/2024 19:00

金管局：9項支持措施惠及近七千家中小企，涉信貸額度逾150億

《經濟通通訊社24日專訊》金管局與香港銀行公會和香港中資銀行業協會合辦的「銀行業支持中小企研討會」今日圓滿舉行。研討會匯聚200位銀行業界和商會代表，以及中小企營運者，踴躍交流銀行業支持中小企的措施及其提供的多元化服務。

金管局表示，自該局於今年3月28日聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出9項支持中小企措施以來，共有近7000家中小企受惠，涉及信貸額度超過150億港元。是次研討會讓銀行業進一步了解中小企的需要，同時加強客戶對支持措施的認識。

三個專題小組討論的議題涵蓋銀行如何利用金融科技，包括金管局的「銀行同業帳戶數據共享」(IADS)計劃，協助中小企更容易和更快捷地獲取銀行融資，以及支持中小企業務升級轉型的方案。研討會的協辦機構包括工業貿易署附設的中小企業支援與諮詢中心、香港按揭證券有限公司、香港華商銀行公會、香港出口信用保險局和香港生產力促進局。

金管局表示，將繼續與銀行業和工商界保持緊密溝通和交流，支持中小企持續發展。(bi)