24/06/2024 19:03

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社24日專訊》本港公布進出口數據，及美國公布20大城市房價指數，料為周二(25日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周二本港時間7:35am，澳洲央行助理總裁肯特在銀行業會議上發言。



*日本公布工具機訂單等數據*



數據方面，周二1:00pm（本港時間．下同），日本公布4月同時指標；4月領先指標。2:00pm，日本公布5月工具機訂單。4:30pm，香港公布5月出口，年率升幅料由11.9%擴大至14.9%；5月進口年率升幅料由3.7%擴大至9.8%；5月貿易收支料由負102億港元收窄至負92億港元。9:00pm，美國公布4月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.33%收窄至0.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:嘉利國際(01050)、中港照相(01123)、威高國際(01173)、萬保剛集團(01213)、佳明集團控股(01271)、中國旺旺(00151)、域高國際控股(01621)、卓珈控股(01827)、EPRINT(01884)、東京中央拍賣(01939)、嘉濤（香港）控股(02189)、建生國際(00224)、數科集團(02350)、安全貨倉(00237)、永發置業(00287)、文化傳信(00343)、LFG投資控股(03938)、包浩斯國際(00483)、大昌微綫集團(00567)、震雄集團(00057)、乙德投資控股(06182)、龍昇集團控股(06829)、凌銳控股(00784)、羅馬元宇宙集團(08072)、寶光實業(00084)、世紀娛樂國際(00959)、北森控股(09669)等。(wa)