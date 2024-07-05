24/06/2024 15:48

【理財通】金管局：優化跨境理財通可為業界帶來新機遇

《經濟通通訊社24日專訊》金管局助理總裁(外事)許懷志表示，「跨境理財通2.0」推出後的2至3個月，開戶數目3.7萬個，新增資金流350億元人民幣。他指，內地家庭持有大量未投資現金，優化計劃可為業界帶來新機遇，又指金管局目前專注落實「跨境理財通2.0」，而隨著產品在港發展，當局會持續留意業界需要，探索「跨境理財通3.0」。

銀行公會署理主席陳紹宗表示，之前加息導致銀行存款利率介乎4至5厘，大眾市場出現去風險舉動很正常，但他指今年隨著利率見頂，見到有資金由存款流向零售債券，尤其是更長年期的債券，以鎖定高息，而隨著大中華股市今年或會反彈，亦有資金重投這方面。

陳紹宗提到，香港仍有人才短缺，但政府已致力吸引人才來港，又指有內地人才來港從事財富管理範疇，而隨著科技發展，過往一些銀行工作已不再需要人手做，日後銀行請人將更著重經驗、應對挑戰方面的能力。(bn)