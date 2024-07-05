24/06/2024 11:42

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.405 +15.357 一周 5.00441 +79.685 兩周 4.81006 +21.22 一個月 4.63506 +4.196 兩個月 4.67869 +4.071 三個月 4.7881 +3.203 六個月 4.8081 -0.285 一年 4.98643 +0.036

《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息近全線上揚，與樓按相關的一個月拆息報4.63506厘，升4.196基點，創近3個月高；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.7881厘，升3.203基點。隔夜息升15.357基點至4.405厘，一周拆息升穿5厘，高見5.00441厘，兩周亦升21.22基點至4.81006厘。長息方面，六個月期跌0.285基點，報4.8081厘，而一年期則升0.036基點，至4.98643厘。港元匯價今早在7.8031-7.8065之間上落，最新報7.8057。(bi)資料來源：香港銀行公會