24/06/2024 11:42
《港元利率》港元拆息近全線上揚，一個月拆息創近3個月高
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息近全線上揚，與樓按相關的一個月拆息報4.63506厘，升4.196基點，創近3個月高；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.7881厘，升3.203基點。
隔夜息升15.357基點至4.405厘，一周拆息升穿5厘，高見5.00441厘，兩周亦升21.22基點至4.81006厘。
長息方面，六個月期跌0.285基點，報4.8081厘，而一年期則升0.036基點，至4.98643厘。
港元匯價今早在7.8031-7.8065之間上落，最新報7.8057。(bi)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息升15.357基點至4.405厘，一周拆息升穿5厘，高見5.00441厘，兩周亦升21.22基點至4.81006厘。
長息方面，六個月期跌0.285基點，報4.8081厘，而一年期則升0.036基點，至4.98643厘。
港元匯價今早在7.8031-7.8065之間上落，最新報7.8057。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.405
|+15.357
|一周
|5.00441
|+79.685
|兩周
|4.81006
|+21.22
|一個月
|4.63506
|+4.196
|兩個月
|4.67869
|+4.071
|三個月
|4.7881
|+3.203
|六個月
|4.8081
|-0.285
|一年
|4.98643
|+0.036
資料來源：香港銀行公會