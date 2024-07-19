24/06/2024 09:21

【大國博弈】華府公布建議規則，擬限本土投資中國AI及電腦晶片

《經濟通通訊社24日專訊》美國財政部21日公布建議規則，限制和監控美國個人及企業，投資中國的人工智能(AI)、電腦晶片和量子運算等領域，並在8月4號前接受公眾提出意見。

外電指，美國財政部發布《擬議規則制定通知》(NPRM)，源自於美國總統去年8月發布的行政命令。旨在限制中國等「受關注國」獲取可用於開發先進技術的美國資金。

新的建議規則制定通知，列出美國公民和永久居民在進行相關交易時必須提供的資料，以及在何種情況下會被視為違反限制。美國財政部的高層官員說，相關規則特別禁止美國投資者向可能用於武器定位、作戰和位置追蹤等的軍事用途的AI系統提供資金。受影響的交易則包括股權收購、可轉換為股權的債務融資及合資企業等。

美國財政部將就這項擬議中的規則尋求公眾意見，直到今年8月4日，並在之後公布最終規則。(ry)