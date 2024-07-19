24/06/2024 16:29

【大國博弈】美企對台售武遭反制，外交部：嚴重干涉中國內政

《經濟通通訊社24日專訊》外交部發言人毛寧主持例行記者會。關於外交部6月21日公布對洛克希德．馬丁公司實體和高級管理人員採取反制措施的決定，毛寧表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依法對參與售台武器的相關公司實體和高級管理人員採取反制措施。

毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何國家、任何組織或個人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。

據外交部網站，今次反制對象為洛克希德．馬丁導彈系統集成實驗室、洛克希德．馬丁先進技術實驗室、洛克希德．馬丁風險投資公司等實體以及包括該公司董事長在內的一干企業高管，凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其交易、合作；不准入境（包括香港、澳門）。(ry)