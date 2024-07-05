24/06/2024 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升9點子，報7.2604

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1201，較上個交易日跌5點子，四連跌，續刷去年11月23日以來逾七個月新低，與市場預測偏離收窄至近1450點，上個交易日報7.1196。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報7.2604，上個交易日即期匯率收盤報7.2613。

上周美國公布的數據仍顯示經濟韌性十足，美聯儲對降息繼續保持耐心，美指延續強勢，人民幣的外部壓力不減，逢低購匯需求也難以消退，監管層延續對中間價的過濾舉措，助力穩定市場預期。

中金公司在最新報告中談到人民幣匯率的基本面不差卻持續承壓時指出，目前人民幣匯率壓力的來源是中美利差拉大背景下的套利行為增加，建議通過美元回落機會推動人民幣更大幅度波動，並重新恢復中間價雙向彈性。(sl)