24/06/2024 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌5點子七連跌，續刷逾七個月低

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2618，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子，七連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2604至7.2620之間波動，距交易區間下限僅5點。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升27點子，報7.2888。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1201，較上個交易日跌5點子，四連跌，續刷去年11月23日以來逾七個月新低，與市場預測偏離收窄至近1450點，上個交易日報7.1196。



*機構：中美利差改善空間有限，人民幣料繼續溫和貶值*



市場人士表示，美國公布的數據顯示經濟仍偏強，美聯儲降息必要性不高，和其他主要經濟體貨幣政策分歧明顯，這也是美元難以調整的主因；對人民幣而言，經濟基本面、市場供需都不支持人民幣反彈，監管也不得不延續此前的維穩策略，確保匯率波動不失控。

中金公司最新觀點認為，目前中美利差趨勢性改善空間有限，市場預期亦繼續偏弱，人民幣短期內或依舊趨於貶值。近期監管有更多穩匯率政策發力的跡象，人民幣匯率預計繼續保持溫和貶值節奏。

興業研究則表示，本輪美國基本面上行小周期中，人民幣匯率的市場化波動將加強。後續需關注年中分紅購匯需求，以及風險偏好回落對A股跨境資金的影響。(sl)