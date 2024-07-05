24/06/2024 09:14

【聚焦數據】內地首5月FDI挫28%，連跌12個月且跌幅擴大

《經濟通通訊社24日專訊》中國重振外資信心未見曙光，中國商務部公布，今年1-5月全國新設立外商投資企業21764家，同比增長17.4%，但實際使用外資金額4125.1億元（人民幣．下同），同比下降28.2%，不但是連續第12個月下跌，而且跌幅還大於今年首四個月的27.9%。

從行業看，製造業實際使用外資1171.1億元，佔全國實際使用外資比重為28.4%，較去年同期提高2.8個百分點。高技術製造業實際使用外資504.1億元，佔全國實際使用外資的12.2%，較去年同期提高2.7個百分點。智慧消費設備製造業、專業技術服務業實際使用外資分別增長332.9%、103.1%。

商務部外資司負責人表示，實際使用外資規模仍處於歷史高位，金額有所下降主要是受去年高基數影響。該負責人稱，當前外商投資預期和信心總體穩定，而隨著一系列政策措施落地見效，中國的投資環境將更加完善。(ey)