24/06/2024 11:23

【大國博弈】近日再增四名內地理工科學生赴美遭盤查遣返

《經濟通通訊社24日專訊》內地高調舉行「鼓嶺緣」中美青年交流周之際，據《中國日報》引述消息人士披露，近日再有4名赴美留學及參加學術會議的中國理工科學生遭美國海關遣返，其中兩人研究方向與人工智能相關。

報道透露，美國海關與邊境保護局執法人員將4人帶到黑屋連續盤查10多個小時，多次進行誘導性、脅迫性提問，對個人和家庭情況、在美學習和實習、是否為中共黨員、是否與中國政府合作等情況進行反覆盤問，美方人員尤其關注學生們的中共黨員身分等政治背景和電腦相關科研背景，其中一人失聯逾30小時。

報道引述消息人士批評，美方做法遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，目的不是維護所謂「國家邊境安全」，而是阻遏中國科技發展，強調這種做法只會毒化兩國關係民意環境，阻礙兩國人員往來和人才交流。

中國國家主席習近平向2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周致賀信。習近平指出，中美關係的未來在青年，希望大家深入交流、增進友誼，相知相親、攜手同行，把中美友好傳承下去，為中美關係健康穩定發展貢獻力量。(ey)