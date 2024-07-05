24/06/2024 10:24

【聚焦數據】首5月全國財收降2.8%，證券印花稅降50.8%

《經濟通通訊社24日專訊》財政部公布，1-5月，全國一般公共預算收入96912億元(人民幣．下同)，同比下降2.8%，其中證券交易印花稅439億元，同比下降50.8%。1-5月，一般公共預算支出108359億元，同比增長3.4%。

分中央和地方看，1-5月，中央一般公共預算收入42778億元，同比下降6.7%；地方一般公共預算本級收入54134億元，同比增長0.5%。



*房產稅增20.1%，車輛購置稅降0.1%*



分稅收和非稅收入看，1-5月，全國稅收收入80462億元，同比下降5.1%，扣除特殊因素影響後可比增長0.5%左右；非稅收入16450億元，同比增長10.3%。

主要稅收收入當中，印花稅1505億元，同比下降18.6%，其中證券交易印花稅439億元，同比下降50.8%。土地和房地產相關稅收中，房產稅2086億元，同比增長20.1%；土地增值稅2442億元，同比下降5.3%。車輛購置稅1086億元，同比下降0.1%。國內增值稅30119億元，同比下降6.1%。國內消費稅7607億元，同比增長7.2%。

扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，首5月全國財收可比增長2%左右。



*首5月全國支出增3.4%，社保和就業支出增4.5%*



1-5月，全國一般公共預算支出108359億元，同比增長3.4%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出14429億元，同比增長10.2%；地方一般公共預算支出93930億元，同比增長2.4%。

主要支出當中，農林水支出8270億元，同比增長12%。債務付息支出5061億元，同比增長7.3%。社會保障和就業支出18583億元，同比增長4.5%。節能環保支出1894億元，同比增長2.1%。衛生健康支出8584億元，同比下降9.5%。



*國有土地使用權出讓收入降14%*



1-5月，全國政府性基金預算收入16638億元，同比下降10.8%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入1764億元，同比增長9.8%；地方政府性基金預算本級收入14874億元，同比下降12.8%，其中，國有土地使用權出讓收入12810億元，同比下降14%。

1-5月，全國政府性基金預算支出27704億元，同比下降19.3%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出604億元，同比增長20.1%；地方政府性基金預算支出27100億元，同比下降19.9%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出17761億元，同比下降7.3%。(sl)