24/06/2024 12:06

【大國博弈】美擬限制投資中國AI等產業，商務部：堅決反對

《經濟通通訊社24日專訊》對於美國擬限制投資中國的人工智能(AI)和電腦晶片等，中國商務部發言人表示對此嚴重關切、堅決反對，將保留採取相應措施的權利。

發言人指，美方反覆強調無意對華「脫勾」，無意阻撓中國經濟發展，但卻執意發布擬議規則，限制美方企業對華投資，打壓中國產業正常發展。這是典型的泛化國家安全做法，違背兩國元首舊金山會晤共識，影響中美兩國企業正常經貿合作，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定。美方應尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止將經貿問題政治化、武器化，取消對華投資限制，為中美經貿合作創造良好環境。

美國財政部21日公布建議規則，限制和監控美國個人及企業投資中國的人工智能(AI)、電腦晶片和量子運算等領域，並在8月4號前接受公眾提出意見，之後將公布最終規則。(sl)