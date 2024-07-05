24/06/2024 09:41

【外圍經濟】蘋果今年不在歐盟市場推出人工智能技術

《經濟通通訊社24日專訊》由於歐盟《數字市場法》，蘋果決定暫時不對歐盟市場幾億用戶推出新的人工智能(AI)技術。

該公司上周五(21日)宣布，今年將不會對歐盟用戶發布Apple Intelligence、iPhone Mirroring和SharePlay Screen Sharing，因為《數字市場法》會迫使蘋果降低產品和服務的安全級別。

根據《數字市場法》，蘋果預計收到歐盟監管機構的正式警告，因為該公司涉嫌阻止一些應用程式將用戶引向更便宜的網絡訂閱服務。

與此同時，《華爾街日報》報道，Meta已與蘋果談判，雙方有意將Meta的生成式AI模型整合到蘋果的人工AI系統Apple Intelligence。

此外，新創公司Anthropic和Perplexity也一直在與蘋果討論將他們的生成式AI引入Apple Intelligence。(rc)