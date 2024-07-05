24/06/2024 11:41

【外圍經濟】瑞士推動改革金融體系，防止銀行業萎縮

《經濟通通訊社24日專訊》2023年3月，瑞信破產，一群瑞士的銀行行員、技術專家和地區官員開始著手為新型金融基礎設施奠定基礎。

2023年12月，瑞信破產9個月後，蘇黎世州和巴塞爾州發行了第一批以瑞士實驗性數碼貨幣結算的代幣化債券。盧加諾市政府不久後亦跟進。周四(20日)，該國央行宣布將把出售這些債券的試點計劃延長兩年，認為計劃非常成功。

分析指，世界上幾乎所有主要金融中心都在進行代幣化項目，但在瑞士，隨著官員試圖改變人們對該國銀行業萎縮的看法，這些努力變得更加重要。當被問及試點計劃延期時，瑞士央行行長喬丹表示，保持金融創新對瑞士來說非常重要。(rc)