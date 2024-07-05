25/06/2024 16:52

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社25日專訊》推動美股牛市的科技板塊昨日失去動力，英偉達再暴跌6.7%，創兩個月最大跌幅。納指下跌192.54點或1.1%，報17496.82點。標普500下跌16.77點或0.3%，報5447.87點。道指上漲260.88點或0.7%，報39411.21點。港股方面，恒生指數收市報18072，升45點或0.3%，成交937億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，美聯儲理事鮑曼在倫敦政策交流會上發表題為「美國貨幣政策和銀行資本改革展望」的演講。26日凌晨12:00am，美聯儲理事庫克在紐約經濟俱樂部午餐會上就經濟前景發表講話。2:10am，美聯儲發布預先錄製的美聯儲理事鮑曼在中西部網絡研討會上的開幕詞。

數據方面，今晚9:00pm，美國公布4月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.33%收窄至0.3%。(wa)