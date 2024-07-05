25/06/2024 11:50

【外圍經濟】英偉達3天蒸發4300億美元，但仍是華爾街寵兒

《經濟通通訊社25日專訊》英偉達被大幅拋售，過去3個交易日市值累計蒸發約4300億美元，創下史上單一公司3天市值跌幅之最，邁入回調區域。

英偉達周一（24日）收跌6.7%，創4月以來最大單日跌幅，市值回到3萬億美元以下，低於微軟和蘋果。晶片板塊也受到拖累，費城證交所半導體指數下跌3%。博通跌4%，高通跌5%，ARM重挫5.8%，台積電ADR跌3.5%。

儘管股價大跌，但英偉達今年漲幅超過140%，在標普500指數成份股中排名第二，僅次於另一家人工智能股Super Micro Computer。分析指，短期內投資者可能會開始對人工智能產生疲勞，但英偉達仍然是華爾街的寵兒。

英偉達今年早些時候也曾跌約20%，但很快就回到了歷史高位。該股基於未來12個月預估銷售額的動態市銷率接近23倍，居標普500指數成份股之首。彭博追蹤的分析師有近90%推薦買入該股，給出的平均目標價比英偉達當前股價高出約10%。(jf)



