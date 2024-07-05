25/06/2024 17:59

紫金礦業已完成發行本金20億美元債券及配售約2.52億新H股

《經濟通通訊社25日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，已於2024年6月25日完成發行本金總額為20億美元的債券，所得款項淨額將約為19.79億美元，公司擬將債券發行所得款項用於集團離岸債務的再融資。

另外，集團公布已完成根據一般性授權配售新H股，配售代理已按每股15.5元，向不少於6名承配人成功配售合共約2.52億股配售股份，相當於緊接完成配售前已發行H股數目約4.39%及已發行股份數目約0.96%，以及緊隨完成配售後經配發及發行配售股份擴大的已發行H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%；配售所得款項淨額將約為38.81億元，公司擬將該等所得款項用於海外市場的業務營運及發展。(hp)