25/06/2024 11:29

星展香港：配合金管局加快處理中小企融資擔保計劃申請

《經濟通通訊社25日專訊》星展香港表示，歡迎金管局於昨日的「銀行業支持中小企研討會」。該行全力支援本地中小企業，提供不同靈活方案，針對中小企在不同發展階段融資需求提供協助，以解決其現金流需求，以及提升營運效率。

星展銀行(香港)董事總經理兼中小企業銀行業務主管王美寶表示，該行配合金管局加快處理中小企融資擔保計劃申請，已設立星展香港中小企貸款熱線，以便處理貸款申請和相關查詢，並承諾在2個工作日內迅速處理和跟進相關貸款申請。過去數月收到的本地中小企查詢數目增加。

星展香港於本月升級網上企業開戶服務，擁有香港註冊公司的香港身份證持有人開戶大幅縮短一半時間，由最快2個工作日縮短至最快1個工作日便可完成。同時，「電子身份驗證」(eIDV)已擴展予香港註冊公司中持有內地身份證的股東或董事，讓他們最快只需5個工作日即可完成企業開戶。(bi)