25/06/2024 16:32

《本港經濟》5月出口升幅擴至14.8%符預期，進口升9.6%

《經濟通通訊社25日專訊》政府統計處公布，今年5月份本港整體出口貨值為3759億元，按年增加14.8%，較4月升11.9%有所擴大，並符合市場預測，進口貨值3881億元，按年升9.6%，比市場預測升8.5%為高。今年5月份錄得有形貿易逆差121億元，相等於商品進口貨值的3.1%。



*政府料香港出口表現保持正面*



今年首五個月的商品整體出口貨值按年上升12.5%。同時，商品進口貨值上升7.4%。首五個月錄得有形貿易逆差1052億元，相等於商品進口貨值的5.5%。

政府發言人表示，今年5月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地及美國的出口進一步顯著上升，輸往歐盟的出口轉升。輸往許多其他主要亞洲市場的出口亦見增長。展望未來，若外部需求維持向好，香港的出口表現應會保持正面，儘管地緣政治緊張局勢會繼續帶來不確定性。政府會密切留意情況。



*5月輸往美國升近27%*



今年5月，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升18.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞(升50.2%)、越南(升31.5%)、中國內地(內地)(升23.6%)。另一方面，輸往印度(跌16.1%)的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國(升26.6%)。另一方面，輸往瑞士(跌25.7%)和荷蘭(跌13.3%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



*首五個月輸往內地及越南均升21%*



今年首五個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是泰國(升34.5%)、越南(升21.5%)、內地(升21.1%)、阿拉伯聯合酋長國(升15.1%)和美國(升12.4%)。另一方面，輸往荷蘭(跌24.8%)的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)