25/06/2024 19:11

《再戰明天》澳洲公布CPI，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社25日專訊》澳洲公布CPI，及美國公布新屋銷售，料為周三(26日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周三晚6:40pm，芬蘭央行舉辦第三屆國際貨幣政策會議，歐洲央行首席經濟學家連恩將發表主旨演講。

數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布5月消費者物價指數，年率升幅料由3.6%擴大至3.8%。10:00pm，美國公布5月新屋銷售，料由63.4萬升至63.5萬，月率料由下滑4.7%改善至升0.2%。



*波司登公布業績*



在本港，明日公布業績的公司有:宏安集團(01222)、宏安地產(01243)、佳寧娜(00126)、香港信貸(01273)、慕詩國際(00130)、結好金融(01469)、農產品交易(00149)、津上機床(01651)、潤中國際控股(00202)、澳至尊(02031)、萬景控股(02193)、維珍妮(02199)、宏基資本(02288)、茂盛控股(00022)、百樂皇宮(02536)、其士國際(00025)、國富創新(00290)、莊士中國(00298)、冠忠巴士集團(00306)、中國動向(03818)、東方表行集團(00398)、波司登(03998)、信銘生命科技(00474)、中發展控股(00475)、藍河控股(00498)、安域亞洲(00645)、雅天妮集團(00789)、大昌集團(00088)、位元堂(00897)、AEON(00900)、綜合環保集團(00923)、華音國際控股(00989)等。(wa)