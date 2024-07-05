25/06/2024 11:22
《港元利率》一個月拆息七連升報4.71厘，三個月見五個半月高
《經濟通通訊社25日專訊》半年結將至，港元拆息幾乎全線上升，與樓按相關的一個月拆息連升七天，今報4.70839厘，續創3月28日以來最高，與同期美元LIBOR息差收窄至75基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.80583厘，為1月12日以來新高。
隔夜息微升近3基點至4.43429厘，見本月新高，一周拆息進一步漲至5.08976厘，創近三個月高。長息方面，六個月拆息回升至4.82137厘，而一年期則維持4.98643厘。
港元匯價今早在7.8062-7.8085之間上落，最新報7.8066，較前收市價升約0.02%。
美國財長耶倫表示，看不到美國經濟有陷入衰退的基礎，有信心美國通脹明年可回落至2%目標。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息微升近3基點至4.43429厘，見本月新高，一周拆息進一步漲至5.08976厘，創近三個月高。長息方面，六個月拆息回升至4.82137厘，而一年期則維持4.98643厘。
港元匯價今早在7.8062-7.8085之間上落，最新報7.8066，較前收市價升約0.02%。
美國財長耶倫表示，看不到美國經濟有陷入衰退的基礎，有信心美國通脹明年可回落至2%目標。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.43429
|+2.929
|一周
|5.08976
|+8.535
|兩周
|4.86708
|+5.702
|一個月
|4.70839
|+7.333
|兩個月
|4.73036
|+5.167
|三個月
|4.80583
|+1.773
|六個月
|4.82137
|+1.327
|一年
|4.98643
|-
資料來源：香港銀行公會