25/06/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.43429 +2.929 一周 5.08976 +8.535 兩周 4.86708 +5.702 一個月 4.70839 +7.333 兩個月 4.73036 +5.167 三個月 4.80583 +1.773 六個月 4.82137 +1.327 一年 4.98643 -

《經濟通通訊社25日專訊》半年結將至，港元拆息幾乎全線上升，與樓按相關的一個月拆息連升七天，今報4.70839厘，續創3月28日以來最高，與同期美元LIBOR息差收窄至75基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.80583厘，為1月12日以來新高。隔夜息微升近3基點至4.43429厘，見本月新高，一周拆息進一步漲至5.08976厘，創近三個月高。長息方面，六個月拆息回升至4.82137厘，而一年期則維持4.98643厘。港元匯價今早在7.8062-7.8085之間上落，最新報7.8066，較前收市價升約0.02%。美國財長耶倫表示，看不到美國經濟有陷入衰退的基礎，有信心美國通脹明年可回落至2%目標。(cl)資料來源：香港銀行公會