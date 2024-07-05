25/06/2024 10:27

《經濟時評》施羅德投資：環球經濟穩健增長，通脹緩和趨勢持續

《環富通基金頻道25日專訊》施羅德投資資深新興市場經濟師David Rees、資深美國經濟學家George Brown及資深歐洲經濟師及策略師Azad Zangana發布最新的經濟預測，並探討高通脹持續對環球央行決策的影響。



*美國仍是環球增長主要動力，通脹回落所需時間或更長*



他們對環球經濟預測進行了小幅調整後，通脹的趨勢將會再度出現。預期環球經濟在2024年增長2.8%，高於他們早前預測的2.6%。另外，大部分主要經濟體在未來18個月內有望實現超出預期的增長。

2024年，美國仍是環球經濟增長的主要動力，過去實際工資增長有望支撐全年的消費支出增長。美國強勁的消費支出將繼續支持環球製造業復甦。這個趨勢，加上地緣政治風險升溫和能源轉型，意味著大宗商品價格可能會進一步上升。然而，大宗商品價格上升將導致通脹放緩的過程更複雜，通脹回落所需的時間可能比預期更長。由於參考過往經濟衰退和目前通脹下降，預計歐洲央行和英倫銀行將在夏季開始減息，以支持2025年高於金融市場預期的經濟增長。

然而，環球經濟增長步伐不一，將使美國聯儲局成為最後一個減息的主要央行。因此，儘管經常帳和財政赤字擴大，最終將對美元構成壓力，但短期內美元似乎將在更長時間保持強勢。整體而言，環球經濟穩健增長、沒有跡象顯示美國經濟即將陷入衰退，以及通脹緩和趨勢持續，為他們的基準預測奠定基礎，同時亦反映金融市場將維持良好表現。



*上調今年美國CPI預測至3.1%，減息或延遲及次數減少*



儘管今年初美國經濟表現疲軟，但預期2024年仍將錄得2.7%的增長。家庭消費維持強勁，第一季表現穩定，有望為第二季度的強勁增長奠定基礎，同時亦足以彌補政府支出疲弱所帶來的影響。由於就業職位錄得強勁的增幅、實際工資增長良好和消費信心提升，內需有望保持強勁。出口主導行業將受惠於環球商品周期復甦，但在美國總統大選之前，投資市場可能會保持低迷。他們對2024年消費者物價指數(CPI)的預測從2.7%上調至3.1%。

他們的基線預測是，當通脹充分回落和就業市場情況實現平衡，能讓政策制定者有信心減息。目前預期2024年聯儲局將減息兩次，少於早前預期的三次。在風險因素不明朗的背景下，減息時間或將延遲及次數減少，甚至可能不減息。



*歐元區減息有助支持經濟復甦，上調今年GDP及通脹預測*



他們對歐元區2024年的經濟展望與此前的預測大致相同，但預期經濟周期性低迷和復甦的步伐加快。施羅德投資對歐元區2024年國內生產總值(GDP)的預測從0.7%上調至0.9%。歐元區通脹維持的時間較預期更長，部分原因是能源價格受到影響，皆因各國政府取消能源補貼，以及中東地緣政治事件導致油價上升，將2024年的通脹預測由2.1%上調至2.3%。

儘管經濟條件已經給予實施寬鬆貨幣政策的空間，但歐洲央行行長拉加德表示，管治委員會需要有更多數據顯示區內物價回復穩定，以及需要等待今年6月取得更多經濟數據方可作出決策。歐洲央行剛首次減息，目前預期今年底前將再減息3次，每次25個點子。

隨著歐元區內需求和經濟增長回復至高於預期的水平，企業剩餘產能缺乏(尤其是勞動力)，這將會導致工資再度上漲，從而迫使企業上調價格。儘管歐元區正逐漸擺脫經濟周期性衰退，但失業率仍接近數十年以來的低位，這凸顯了人口老化和囤積勞動力所帶來的影響。(wa)