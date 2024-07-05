25/06/2024 12:02

【虛幣世界】報告：投資者減持穩定幣，61%投資比特幣及以太幣

《環富通基金頻道25日專訊》全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit發布了第二季資產配置報告，該報告揭示了機構投資者與散戶投資者於2023年12月至2024年5月期間的資產配置數據。根據報告，截至2024年5月，比特幣(BTC)仍然是所有用戶持有量最大的單一資產，佔用戶總資產比例的26%。同時，報告亦顯示所有用戶的穩定幣持有量呈下降趨勢，從12月的50.2%下降至5月的42.8%。在排除穩定幣的情況下，61%用戶將加密貨幣資產投資於比特幣和以太幣(ETH)。



*機構投資者比特幣和以太幣持倉量變得更集中*



儘管市場因以太坊現貨ETF獲批而對以太幣前景重拾樂觀態度，但機構與散戶投資者仍然更偏好比特幣。然而，與散戶投資者相比，機構投資者的比特幣和以太幣持倉量變得更加集中，截至5月份，機構投資者的比特幣和以太幣持倉佔比分別為39.4%和20.9%。(wa)