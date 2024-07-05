25/06/2024 14:12

《經濟時評》巴克萊：中國救樓市政策方向正確，香港經濟呈現疲態

《環富通基金頻道25日專訊》巴克萊研究團隊發表亞洲新興市場季度報告指，亞洲新興市場今年起普遍呈現較強勁的持續增長。由於各國消費者物價指數(CPI)仍未達市場預期，而且聯儲局政策尚不明確，預計亞洲新興市場央行對實施寬鬆貨幣政策仍會保持相對保守的態度。預計中國人民銀行或會在今年下半年進一步放寬貨幣政策，包括將中期借貸便利(MLF)利率下調10個基點及將銀行存款準備金比率(RRR)下調25至50個基點。

預計亞洲新興市場2024年整體國內生產總值(GDP)增長將達5.2%，較3月發布的季度報告中4.8%的預測上調了0.4個百分點，意味著經濟增速與2023年的5.3%持平，而非放緩。然而，中國經濟規模龐大，其經濟增長往往對區內整體GDP增長有重大的影響力，故此次上調很大程度上基於對中國GDP增長預測的調整，即從先前預估的4.4%上調至5.0%，而這一次上調則主要由於中國官方公布的第一季度GDP數據優於預期。



*關注中國新增長引擎相關行業信貸，出口是今年經濟亮點*



中國內地市場方面，中國近期為應對房地產行業挑戰而推出前所未有的措施，包括降低個人住房貸款最低首付比例、政府收儲未售新房，儘管措施成效尚待觀察，開發商的信用表現存在差異，但政策方向正確。應繼續關注中國新增長引擎相關行業信貸，例如科技、媒體及電訊(TMT)產業，以及企業和資產管理公司的特殊信貸案例。

預計在中國人民銀行的引導下，美元兌人民幣匯率會繼續逐步走高。人民幣往往於夏季出現季節性貶值，因為服務貿易逆差有所擴大，加上在港上市的中資企業進入派息季，離岸人民幣會被兌換成港元。

利率曲線將會更加陡峭，主要由於短期利率相對穩定，而長期利率在長期內走高所致。隨著供應回暖，於5月啟動的特別國債發行料將慢慢擴大期限溢價。短期利率預計會保持穩定，反映出歷史新低的政策利率和寬鬆的流動性。

出口是今年中國經濟的亮點，主要受惠於技術密集型綠色產業和高端製造業、成本競爭力以及中國與全球南方(Global South)國家不斷擴大的貿易和投資。關稅升級威脅仍然是一項不利因素，但基於以下理由認為中國短期內仍具有優勢：1）全球/新興市場製造業仍處在上升周期，從全球製造業採購經理人指數(PMI)可見一斑；2）美國消費者需求仍然強勁，庫存補充或會繼續；3）基於實際有效匯率(REER)，其貨幣仍具競爭力。



*料香港今年GDP增長放緩至2.5%，聯儲局減息可支撐港元*



香港方面，受出口持續復甦帶動，香港2024年第一季GDP按年增速加快。然而，隨著私人消費的收縮加劇，經濟呈現疲弱態勢。考慮到遊客及香港居民消費模式改變、房地產市場低迷，仍然預計香港GDP增長將從2023年的3.2%按年放緩至2024年的2.5%。此外，中國與世界其他主要經濟體之間的關稅升級繼續為出口帶來不確定性。同時，聯儲局推遲減息的預期亦表明借貸成本會在較長時間內維持高水平。

預計美元兌港元將保持在7.75至7.85兌換保證範圍的中值，其後在2024年第四季度下跌。夏季期間，中資港股派發股息(800億美元)將推動港元需求增長，短期內將支撐港元走強。展望未來，預期聯儲局的減息周期開始後，將縮小美元與港元的利差，為港元提供一定支撐。

預期香港利率曲線在短期內將呈現熊市持平走勢，並於聯儲局減息周期開始後出現牛市變陡。分析顯示，3個月香港銀行同業拆息往往在6月至7月期間上升，可能是受到上述派息時間表所推動。聯儲局減息周期的開始應有助香港利率保持區間波動，其後利率將會走低，而利率曲線將會從倒掛狀態回復正常，惟速度會比美國慢。(wa)