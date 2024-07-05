25/06/2024 18:27

《創富理財－龔俊樺》下半年環球投資要有「GUIDE」

《創富理財》我們凱基亞洲在上周公布了2024年下半年的投資展望，當中包括下半年的環球投資策略「GUIDE」。筆者借此機會向大家簡單闡述「GUIDE」是代表甚麼，從中為讀者們提供投資的「指南」。



*Gold－逢低吸納黃金及相關礦股*



黃金不能提供收益，無風險利率成為持有黃金的機會成本，金價和實質利率呈負相關，過去當利率上升時，金價就下跌。歐元區已率先開始減息，我們預期美國也將在今年轉向，若國債孳息率回落，或將支持金價。同時，環球風險事件不斷，美國的財政狀況引起關注，黃金也有望提供避險功能。另外，環球各國央行增持黃金，進一步支持需求。



*Utilities－AI用電加上減息預期利好公用股*



公用股一般收入穩定，因而具有不錯的防禦能力，但過去近兩年的加息周期，令無風險利率上升，公用股收入相對不吸引。不過，今年經濟可能下滑，加上美國可能轉向減息，令公用事業否極泰來，今年以來的表現不輸科技股。除了板塊輪動之外，AI應用預料會持續上升，處理更多數據，預期將大幅提升用電需求，料全球AI相關的每年總用電量與瑞典全國相若，即全球總用電量的0.5%左右，到2030年，AI相關的用電比例將提升至3%至4%，電力和公用事業也因而成為AI相關受惠股。



*Investment Grade－把握投資級別債息率，企業債看高一線*



過去在債息上升的時期，只要當時的經濟維持正增長，不論是投資級別債或是高收益債的信用利差，大部分時間以收窄為主。美國企業第一季業績大致理想，除了支持股價之外，相關的企業債也同樣受惠。投資級別企業的盈利按年增長7%，優於市場預期，其中以媒體與娛樂、REITs及汽車業高於市場預期的幅度最大。對比疫情前，過去投資級別債的發行量，仍較往後到期的量為高，疫情時大量發債，令大企業目前的債務負擔不高，故大企業再融資的風險不算太高。值得一提的是，年初至今，國債孳息率普遍上升，債價因而下跌，但這仍然無礙資金流入投資級別債。過去數據顯示，債券總回報短期小幅波動（如正負2.5%），並不影響資金流向。



*Defensive Stocks－板塊輪動，增持防禦型股票*



歐洲央行率先轉向減息，而美國今年餘下時間也很大可能進入減息周期。風格上，防禦型和周期性股票在進入減息周期時，表現不盡相同。由於防禦型股票一般收入較為穩定，過去在減息時期，債息回落令這些收入顯得相對吸引，防禦型股票表現明顯較為突出。現時，美國經濟已出現放緩跡象，4月實質消費增長開始放緩，同期可支配收入增長減慢或是因素之一。在經濟增長放緩的背景之下，減息預期或支持防禦型板塊的走勢。事實上，美國及歐洲的防禦型行業，如公用、健康護理等，已收復不少失地，過去兩個月公用股更領先大部分板塊，現時估值仍然吸引，投資者可考慮把部分科技相關的利潤轉至防禦型板塊，減低組合波幅。



*Eastern regions－捕捉亞洲增長*



日本方面，現時日圓仍偏弱，這有利日本股票的盈利，主要原因是海外收入較為吸引，不過對於倚重本土消費的企業就較為不利。日圓偏弱影響進口，中小企及本地消費者不容易受惠於弱勢日圓，另外通脹令加薪壓力上升，進一步衝擊本土企業的盈利。目前來看，日本大型出口企業的優勢較大。在印度方面，儘管大選點票期間因預期落空，而令股市單日大幅回調，但目前來看，大選結果並不影響印度的增長。事實上過去30年，印度經歷七任不同總理，以當地貨幣計算，印度股市年化增長11.5%，即使將印度盧比貶值的影響計算在內，以美元計仍升近8%。《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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