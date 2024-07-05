25/06/2024 13:40

【聚焦人幣】臨港集團發行8億元離岸人民幣社會責任債券

《經濟通通訊社25日專訊》臨港集團在境外市場成功發行8億元離岸人民幣社會責任債券，該筆債券在香港聯交所(HKEX)和盧森堡交易所(LuxSE)兩地掛牌上市，成為全球首單發行的非金融企業離岸人民幣社會責任債券，以及在盧森堡交易所上市的首隻來自中國的社會責任債券。

本次債券由摩根大通和滙豐擔任聯席全球協調人(JGC)，期限為3年期，最終定價3.15%，較初始價格指引收窄30個基點，訂單簿峰值達34.5億元，峰值超額認購倍數達4.3倍，最終超額認購倍數達3.5倍，發行票息創近十年同期限同類型中資非金融企業債券的最低水平，成功吸引眾多境內外投資者的踴躍認購，最終定價結構中純境外機構投資佔比超33%，非銀資管、基金等金融機構比例高達39%，優於同期發行的其他債券。(ct)