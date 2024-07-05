25/06/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升13點子，報7.2605

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1225，較上個交易日跌24點子，五連跌，創去年11月22日以來逾七個月新低，與市場預測偏離收窄至逾1360點，上個交易日報7.1201。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開13點子，報7.2605，上個交易日即期匯率收盤報7.2618。

隔夜日圓脫離八周低點，美指被動調整，人民幣外部壓力略微緩解，但人民幣即期匯價仍在交易區間下限邊緣徘徊，市場仍存明顯的單邊預期，監管則繼續小幅放鬆貶值空間但堅守維穩底線，短期人民幣跌幅有限。

市場人士也指出，由於波動率偏低和美元與日圓收益率差距巨大，日圓料續承壓，即便日本央行小幅加息或者美聯儲小幅降息，都不能改變這種狀況；對人民幣而言，也面臨同樣的問題，如果不是貿易緊張局勢加劇，預計監管層會延續對人民幣有序貶值的政策思路，不大可能讓人民幣快速貶值。(sl)