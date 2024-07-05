25/06/2024 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌10點報7.2628，續刷逾七個月低

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤一度收復7.26關，但午後跌幅再度擴大，收報7.2628，較上個交易日4時30分收盤價跌10點子，八連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2570-7.2631之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌23點子，報7.2853。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1225，較上個交易日跌24點子，五連跌，創去年11月22日以來逾七個月新低，與市場預測偏離收窄至逾1360點，上個交易日報7.1201。

由於中間價下調，交易區間下限移至7.2650一線，降低了即期和短端掉期的「跌停」可能，另外中間價有穩有放的思路也緩和市場預期大幅波動的風險。

市場人士認為，美元持續偏強加劇人民幣維穩的難度，除非貿易緊張局勢急速升級，估計監管仍將維持當前的節奏，繼續適度釋放貶值壓力同時避免預期失控，並尋機逐漸增加匯率彈性。

本周市場關注周五公布的美國個人消費支出(PCE)物價指數，美聯儲根據該數據來評估通脹向2%目標回落的進展。若數據顯示美國物價壓力有所緩解，則可能會增強對美聯儲最早於9月降息的預期；目前的期貨價格顯示，市場預計9月降息的可能性為70%。(sl)