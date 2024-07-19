25/06/2024 09:25

【大國博弈】美國調查中國三大通訊商網絡雲端業務，阿里雲受波及

《經濟通通訊社25日專訊》據《路透》引述消息報道，美國拜登政府正在調查中國三大國有通訊商中國移動(00941)(滬:600941)、中國電信(00728)(滬:601728)和中國聯通(00762)，擔心三家公司可能透過其美國雲和互聯網業務獲取美國數據，並將其提供給中國當局。

美國聯邦通訊委員會（FCC）於2019年拒絕了中國移動提供電話服務的申請，並分別於2021年和2022年吊銷了中國電信和中國聯通提供電話服務的牌照，而在今年4月份，FCC進一步禁止這些公司在美提供寬頻服務。中國三大通訊商在美國仍有少量業務，例如提供雲服務和路由批發美國網絡流量，美國政府擔心這三家企業可藉此存取美國人的身份信息，不過監管機構尚未就如何應對潛在威脅做出決定，不過當局有權阻止這些企業在美資料中心的運作及向網路供應商傳輸資料。

報道還指出，美國商務部還在調查中國三大通訊商以及阿里巴巴(09988)在美國的雲服務產品，有消息人士稱，商務部官員尤其擔心中國移動部分擁有的位於加州矽谷的一個資料中心。

中國駐華盛頓大使館對報道表示，希望美方停止以虛假藉口打壓中國企業，中方將繼續捍衛中國企業的權益。中國移動、中國電信、中國聯通和阿里巴巴並未就報道內容作回應。(ey)