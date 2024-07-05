25/06/2024 10:44

《神州金融》外匯局：推動金融機構建立企業匯率風險管理長效機制

《經濟通通訊社25日專訊》國家外匯管理局副局長王春英接受人行主管《金融時報》訪問，在談到如何幫助企業更好開展人民幣匯率風險管理時指出，外匯局將從三方面切實提升企業匯率風險管理水平，助力企業穩健經營，包括持續強化企業匯率風險管理宣傳、推動金融機構建立健全企業匯率風險管理長效機制，以及加大對中小微企業的支持。

王春英表示，今年以來，國內經濟延續回升向好態勢，人民幣對美元匯率雙向波動、基本穩定，對一籃子貨幣穩中有升，在全球主要貨幣中表現穩健。但同時，局方也關注到，美聯儲降息預期反覆調整推高美元匯率、全球金融市場波動加劇，地緣政治局勢依然緊張，對人民幣匯率形成衝擊，給外經貿企業管理匯率風險帶來擾動。



*首5月企業外匯套保比率同比升至27.2%*



為幫助外經貿企業更好應對匯率波動風險，外匯局會同相關部門在加大政策供給、優化金融服務、加強宣傳培訓等方面形成了較為成熟的服務體系，企業匯率避險能力得到有效提升。2024年前5個月，增加匯率避險「首辦戶」超1.6萬家，企業外匯套保比率為27.2%，同比上升3.3個百分點，企業匯率風險管理服務取得了積極進展。

下一步，在持續強化企業匯率風險管理宣傳方面，外匯局企業匯率風險管理服務小組將更新2022年編發的《企業匯率風險管理指引》，增加重點領域企業套保實踐和案例，並同步在官網推出「企業匯率風險管理」專欄，便利企業「一站式」獲取相關信息資訊。

在推動金融機構建立健全企業匯率風險管理長效機制方面，重點引導銀行在加大宣傳與輔導、豐富外匯衍生品類型、完善外匯衍生品線上交易機制、優化外匯衍生品授信機制、支持中小微企業、加強銀行基層能力建設等方面完善制度、形成合力，切實提升服務水平。

在加大對中小微企業的支持方面，繼續會同有關部門探索和推廣政銀擔合作機制，因地制宜降低中小微企業匯率風險管理成本。支持和擴大外貿綜合服務、市場採購等第三方平台對中小微企業匯率避險服務。(sl)