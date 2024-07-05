25/06/2024 11:01

《股壇解碼－戴名》美制裁漁翁撒網，謝瑞麟(0417)供股求存

《股壇解碼》美國上周首次申領失業救濟金人數回落至23.8萬，但仍高於市場預期的23.5萬；5月新屋動工按月跌5.5%差過預期，高息效應浮現。相關數據在減息前難有好轉，投資者不用過於擔心。

美國指卡巴斯基防毒軟件有可能構成重大安全風險，將下令禁售，未知是否與制裁俄羅斯有關。

另外據《彭博社》報道，美國司法部準備在年底前代表聯邦貿易委員會(FTC)對TikTok提消費者保護訴訟，報道又稱司法部計劃放棄起訴的一部分內容，包括TikTok沒有告知消費者其母公司在中國的員工可以接觸到消費者的個人和財務信息。另一方面，TikTok和其中國母公司字節跳動促請美國上訴法院阻止華府禁制TikTok的法例在明年1月19日生效，否則TikTok將無可避免地關閉美國業務，時間節點和上述消費者保護訴訟吻合，不排除美國政府最後以此訴訟作撒手鐧。



*拉幫結派*



美國將日本加入匯率操縱觀察名單，鈴木俊一稱報告並不代表美國認為日本的外匯政策有問題，但日圓跌穿4.9算，引發市場揣測美國會否對日本有進一步行動，恰巧同時日本宣布制裁支持俄羅斯在烏克蘭發動戰事的中國公司，顯得有點向美國示好的感覺。

碳化矽(SiC)龍頭業者Wolfspeed暫緩在德國的30億美元建廠計劃，事件令歐盟短期內難以增加半導體產能和減少對亞洲芯片的依賴。《路透社》引述Wolfspeed的一名發言人提及，這項在薩爾邦為電動車生產電腦芯片的計劃並未完全取消，只是仍在找尋資金來源。

Nvidia從三星挖走515名員工，半導體行業爭奪人才漸趨激烈，投資者留意各國龍頭企業會否出現員工荒的問題。



*波折重重*



在岸人民幣中間價跌破7.26，創7個月低位，市場流傳事件與俄羅斯盧布兌美元匯率急跌有關。

寧德時代北京電池廠動工，產能主要供貨北汽和小米，相反並沒有提及特斯拉，直覺上應該是某些環節出現分歧。

內地618電商節的GMV 8年來首見下跌，跌幅更達7%，看來不只線下經營困難，線上環境也不容樂觀。

中國在連續3個月減持美國國債後，4月再次增持，雖然由2009年以來最低水平回升，但持倉僅增加33億美元。

美國納斯達克據報收緊中港IPO審查，針對持有人身份的審批過程往往比之前延長數周，相信中企到美國上市的難度將與日俱增，融資困難將不利中國經濟快速復甦。



*五窮六絕*



恒指即月期權認沽比例上升至61:39，大戶倉位明顯在18000點和18400點，相信今周將在18000點和18400點之間的400點波幅游走，看淡的投資者要小心下月期權在19300點有異樣，小心下月有急升的情況出現。牛證重貨區分散在17500點至18000點，符合之前推算的大市短期支持位17506點，投資者還是宜觀望為先。

香港首5個月的個人破產申請和公司清盤令數目雙雙出現逾20%的上升，5月更創兩年來單月新高，經濟負面因素陸續浮現，相關數據可能短期內難以止血。另外，據GUM數據顯示，港股指數基金在今年首5個月錄得超過41億元淨流出，這或多或少說明了港股今年表現疲弱的原因。



*股票簡評*



謝瑞麟(00417)主要從事製造、銷售和推廣珠寶首飾，集團早於3月中發盈警，內容提及核數師完成審計工作和其他現時可得資料，經調整後錄得總額不少於1.3億元與零售店舖相關資產和其他資產減值或存貨撥備，謝瑞麟預期截至2024年3月31日止年度錄得的虧損將會介乎3.7億元至3.8億元之間，比之前預期的虧損不少於約2.2億元高出超過1.5億元。

投資者要留意存貨撥備這四個字，按道理，金價和其他珠寶在過去一年都出現價格上升，但現在反而出現所謂的存貨撥備，有點難以理解。另外一提是，謝瑞麟的中期業績顯示半年虧損5819萬元，對比盈警數據，下半年多虧損超過3億元，假設多虧損的3億元完全在現金總額中體現，銀行結餘將只有不足2.5億元，面對超過11億元的負債，銀行可能以風險控制為理由而call loan。

若果以業務區分，盈利的業務出現業績下降，相反虧損業務卻有上升，正是愈賺愈少、愈蝕愈多。業務來源過分集中在國內市場，亦是集團的痛點，加上零售不景氣、經濟下行，相信謝瑞麟在沒有突破的情況下，虧損擴大已是不爭的事實。集團在現金流短絀的困境下，賣盤又生不逢時，唯一可做的只有以供股來補充資本，但散戶萬一不供股，便需要大股東供股包底，大股東又是否做好供股準備？投資者暫時不宜沾手。《資深市場人士 戴名》



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