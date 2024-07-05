25/06/2024 18:02

機管局：香港機場5月客運量升30.8%，貨運量升19%

《經濟通通訊社25日專訊》機管局今天公布香港國際機場於今年5月份處理的客運量達407萬人次，飛機起降量為29855架次，分別同比增加30.8%及34.5%。受惠於4月底開始的中國內地勞動節「黃金周」假期，5月份所有類別客運量出現顯著增長，當中以往來東南亞、中國內地及日本錄得最高升幅。

機管局指，5月份貨運量同比增長19%至41.6萬公噸，令機場今年每月貨運量持續錄得雙位數字同比升幅。其中出口貨運量較去年同月上升30.1%，再次成為帶動貨運量增長的主要動力。主要貿易地區之中，以往來北美、歐洲及中東的貨運量於月內錄得最明顯增長。



*首五月客運量急升58.9%*



於今年首五個月，機場客運量為2100萬人次，與2023年同期的低基數相比跳升58.9%。飛機起降量亦同比攀升50.5%至約14.51萬架次；貨運量則同比增加18%至超過190萬公噸。

過去12個月，機場客運量為4730萬人次，較往年躍升157.9%。飛機起降量按年上升76.3%至324 805架次，而貨運量則同比上揚13.1%至460萬公噸。

另外，香港國際機場憑藉其「改善海洋生態及漁業提升策略」項目，在國際機場協會的「2024年環保機場嘉許計劃」中獲獎。機管局可持續發展總經理李仲騰表示，致力促進香港國際機場及北大嶼山一帶水域的海洋生物多樣性與漁業資源，有關工作在生物多樣性方面已取得正面成效，該局亦正計劃於香港國際機場一帶擴大相關措施。(cl)