25/06/2024 09:49

【外圍經濟】美國會預算辦公室料政府未來十年更依賴發債填補赤字

《經濟通通訊社25日專訊》無黨派的美國國會預算辦公室(CBO)預期，美國財政赤字將於未來10年增加，這可能迫使政府愈來愈依賴國債和健康的需求去填補赤字。非黨派的CBO上周將2024年赤字預測，從2月份的約1.6萬億美元上調至近2萬億美元，反映聯邦借貸的門檻更高。據其稱，預計2024年至2034年每年的赤字，將等於或超過國內生產總值的5.5%。

這些最新的預測在華爾街引發了警覺，促使分析師修正了國債銷售的軌跡。花旗全球市場表示，儘管由於最近的票面拍賣增加，國庫在未來兩年內資金充裕，但這一差距在2030年代會明顯擴大。策略師Williams在給客戶的一份備忘錄中寫道，對長期資金缺口的分析表明，財政部別無選擇，只能隨著時間推移增加國債的份額。(pc)