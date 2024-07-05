25/06/2024 11:22

【外圍經濟】巨大息差力壓圓匯，交易員料很快跌至170

《經濟通通訊社25日專訊》龐大的息差令日圓匯價持續受壓，美元兌日圓在過去兩個交易日再次迫近160大關，但日本政府干預日圓匯價的潛在風險未令看淡日圓的交易員感到不安。

據Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co. 和瑞穗銀行稱，在投資者繼續拋售日圓、追逐高息的美元之際，日圓可能會跌向1美元兌170關口。今年以來，日圓兌美元跌幅按近12%，投資者幾乎看不到足以扭轉這種勢頭的催化劑，包括日本央行可能買入日圓。

自5月初以來，市場走勢凸顯了這一點，即使日本之前動用了創紀錄的9.8萬億日圓（約614億美元）干預日圓弱勢，但日圓幾乎返回原點。有外匯交易員認為，短期干預沒有作用，美元兌日圓或較快升至170日圓。(pc)