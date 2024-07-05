26/06/2024 07:50

《國金頭條》英偉達止步三連跌，科技七巨頭提振美股

《經濟通通訊社26日專訊》人工智能寵兒英偉達周二（25日）中止一連三個交易日的暴跌，反彈6.76%，至每股126.09美元。科技「七巨頭」全面回勇，提振美股上行。

納指上漲220.84點，或1.3%，報17717.65點。標普500上漲21.43點，或0.4%，報5469.3點。但道指下跌299.05點，或0.8%，報39112.16點。

華爾街人士分析稱：「預計從現在到年底會有波動，但除非經濟或聯儲局的立場有所改變，否則牛市不會結束。」法國興業銀行認為，隨著聯儲局逐漸接近降息，投資者可能會在美股出現回調跡象時湧入。

受穩健的業績預期推動，嘉年華公司大漲近9%。作為美國經濟成長的度量衡，聯邦快遞發布強勁的業績展望，推動股價盤後躍升近15%。



*原油由8周高位回落*



美匯指數上漲0.1%，至105.72。世界大型企業聯合會數據顯示，美國6月份消費者信心指數下降，反映對經濟前景的看法惡化。美元兌日圓基本持平，報159.74，此前盤中一度下跌0.3%。歐元兌美元下跌0.2%，至1.0716。

金價下跌，紐約期金跌0.4%，收每盎司2335.8美元。油價由8周高點回落，紐約期油下跌1%，結算價報每桶80.83美元。布蘭特期油下跌1.2%，結算價報每桶85.01美元。(jf)