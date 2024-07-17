26/06/2024 11:56

【國際要聞】阿桑奇赴塞班島出庭認罪，獲當場釋放返回澳洲

《經濟通通訊社26日專訊》維基解密創辦人、澳洲公民阿桑奇周三（26日）在美屬塞班島的聯邦法院，承認觸犯間諜罪，並獲法官批准認罪協議，當庭釋放。他隨即從塞班島乘搭飛機前往澳洲坎培拉。

阿桑奇周一（24日）從倫敦監獄釋放後，在法律團隊和澳洲駐英大使等官員陪同下，乘搭私人飛機，經曼谷前往西太平洋的塞班島。檢方指，阿桑奇反對前往美國本土認罪，而選擇在較接近澳洲的塞班島。

阿桑奇創建的維基解密網站，2010年發布了一條美軍秘密視頻，可見美軍一架直升機2007年在巴格達任意攻擊平民，導致至少18名平民死亡。該網站還曝光了25萬份美國機密外交文件。(jf)