26/06/2024 14:46

【國際要聞】英國民調顯示工黨領袖施紀賢有望成為下屆首相

《經濟通通訊社26日專訊》英國民調顯示，在野工黨領袖施紀賢(Keir Starmer)有望成為英國下任首相，他表示如果工黨在7月4日的大選中勝出，將以經濟增長至少2.5%為目標。

施紀賢在6月21日接受ITV訪問時表示，在上一屆工黨領導下，英國經濟增長率約為2.5%，並同意打算實現相同增長率。

《彭博》經濟師預測，英國下屆政府將需要找到200億英鎊的財政收入，以實行目前的開支計劃。對此，施紀賢表示他不需要詳細說明如何解決英國的公共財政問題。然而，有影響力的財政研究所和其他經濟學家表示，很難相信經濟增長會這麼快起到拯救作用。施紀賢對這一批評做出了回應，表示他不接受認為經濟不會迅速改善的「頹廢主義」觀點。(pc)