26/06/2024 15:04

【聚焦數據】上海首5月出口增1%進口增0.6%，外企進出口降

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕26日上海專電》上海統計局公布，今年前5個月，上海實現外貿進出口總額1.75萬億元(人民幣．下同)，同比增長0.8%。其中，出口7062.14億元，增長1%；進口1.04萬億元，增長0.6%。

從經營主體看，今年前5月，上海國有企業出口683.67億元，同比增長18.8%，進口1319.85億元，增長10.3%；私營企業出口2900.15億元，增長4.1%，進口2562.35億元，增長0.8%；外商投資企業出口3447.27億元，下降3.5%，進口6533.83億元，下降1.2%。

從主要貿易產品看，今年前5月，機電產品出口4927.41億元，同比增長1%，進口4186.54億元，增長1.8%；高新技術產品出口2217.47億元，下降2.9%，進口3006.61億元，增長8%。