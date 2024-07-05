26/06/2024 16:50

平安資管蟬聯全球資管500強，排名上升至全球33位

《經濟通通訊社26日專訊》近日，歐洲出版集團「歐洲投資與養老金」(Investment & Pensions Europe)發布「2024全球資產管理公司500強榜單。中國平安(02318)(滬:601318）旗下平安資產管理有限責任公司位列全球榜單第33位，相較去年上升3位，同時位列亞洲第3位。

今年是平安資管連續第5年上榜，連續第4年進入榜單前50位。截至2023年12月31日，平安資產管理的受託資產管理規模達5.03萬億元人民幣。2023年，平安資管以「投資管理人」身份正式簽署聯合國負責任投資原則(PRI)。

平安資管副總經理張劍穎表示，這份榜單不僅幫助全球養老金等資產所有者了解中國資產管理公司，考慮中國市場配置，也為國際資產管理公司與中國公司的境內外合作打開大門。平安資管將持續對標國際頂尖水平，為全球客戶及合作夥伴提供專業優質的資產管理解決方案，助力中國資本市場的長期繁榮發展。(bi)