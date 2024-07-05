26/06/2024 16:59

大新：料美國11月起減息，全年本地零售有溫和單位數跌幅

《經濟通通訊社26日專訊》大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，預期美聯儲於11月開始減息，減25個基點，但港元拆息未必可即時跟上，因目前本港資金利率約4%，而美息約5%，即使跟隨美國減息步伐，港元拆息的回落幅度有限。

至於本港經濟，他認為仍要視乎內地經濟復甦以支持本港股市、樓市及消費。樓市方面，溫嘉煒預期今年全年樓價跌5%，他認為政府措施放寬的空間有限，樓市受壓主要因息口高企以及供應充裕，但租金表現上升有助穩定樓價。

本地零售方面，他表示，現時本地市民外遊消費與訪港旅客消費已出現「逆差」，訪港旅客消費仍低於疫情前水平，除了要視乎內地經濟復甦進展，亦要視乎人才來港能否補充人口流失引致嘅消費力流失；他預期今年全年本地零售銷售有溫和單位數跌幅。(hp)