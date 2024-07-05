26/06/2024 19:21

《再戰明天》日本公布零售銷售，美國公布首季個人消費等數據

《經濟通通訊社26日專訊》日本公布零售銷售，及美國公布首季個人消費等數據，料為周四(27日)市場焦點。



*歐洲央行執委發表講話，歐元區公布消費者信心指數*



各國重要經濟活動方面，周四本港時間3:30pm，瑞典央行公布貨幣政策決定(包括政策利率和2024年6月貨幣政策報告)。5:30pm，英倫銀行發布金融穩定報告。晚上6:00pm，澳洲央行副總裁豪澤在澳洲經濟論壇上發表演說。8:15pm，歐洲央行執委埃爾德森就銀行監管發表講話。

數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布5月零售銷售，月率升幅料維持於0.8%，年率升幅料維持於2%。4:00pm，歐元區公布5月貨幣供應M3，年率升幅料由1.3%擴大至1.5%。5:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數。8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由1.6%升上3%；第一季個人消費料由3.3%降至2%；5月耐用品訂單料由0.6%逆轉至下滑0.5%；5月批發庫存月率升幅料維持於0.1%；連續申請失業救濟金人數料維持於182.8萬；首次申請失業救濟金人數料由23.8萬降至23.5萬。10:00pm，美國公布5月成屋待完成銷售，月率料由下滑7.7%改善至升0.6%。11:00pm，美國公布6月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負2惡化至負4。

在本港，明日公布業績的公司有:滬港聯合(01001)、凱聯國際酒店(00105)、興利集團(00114)、金石資本集團(01160)、融太集團(01172)、永義國際(01218)、專業旅運(01235)、新興光學(00125)、翠華控股(01314)、互太紡織(01382)、廣聯工程控股(01413)、生興控股(01472)、歐科雲鏈(01499)、汛和集團(01591)、漢國置業(00160)、順興集團控股(01637)、賓仕國際(01705)、歐化(01711)、毛記葵涌(01716)、醫思健康(02138)、醫渡科技(02158)、四洲集團(00374)、EPS創健科技(03860)、中國智能科技(00464)、中國水務(00855)等。(wa)