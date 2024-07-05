26/06/2024 11:29
《港元利率》港匯創一周新低，一個月拆息結束七連升
《經濟通通訊社26日專訊》美國聯儲局官員發表鷹派言論，帶動美元匯價上升，港元盤中下跌0.02%低見7.8108兌1美元，為6月18日以來最低，港元匯價最新報7.8094，與前收市價相若。 中短期港元拆息亦走軟。其中，隔夜息回落16基點至4.27155厘，一周拆息險守5厘，報5.02702厘，與樓按相關的一個月拆息亦結束七連升，報4.7厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.78494厘。
不過，長息略為反彈，六個月及一年期分別升至4.82496厘和4.98810厘。
美國聯儲局理事鮑曼表示，通脹面臨上行風險，料今年內不會減息，支持美元匯價造好。在紐約尾市，美元指數報105.63，升0.1%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
不過，長息略為反彈，六個月及一年期分別升至4.82496厘和4.98810厘。
美國聯儲局理事鮑曼表示，通脹面臨上行風險，料今年內不會減息，支持美元匯價造好。在紐約尾市，美元指數報105.63，升0.1%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.27155
|-16.274
|一周
|5.02702
|-6.274
|兩周
|4.75119
|-11.589
|一個月
|4.7
|-0.839
|兩個月
|4.72958
|-0.078
|三個月
|4.78494
|-2.089
|六個月
|4.82496
|+0.359
|一年
|4.9881
|+0.167
資料來源：香港銀行公會