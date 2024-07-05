26/06/2024 11:29

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.27155 -16.274 一周 5.02702 -6.274 兩周 4.75119 -11.589 一個月 4.7 -0.839 兩個月 4.72958 -0.078 三個月 4.78494 -2.089 六個月 4.82496 +0.359 一年 4.9881 +0.167

《經濟通通訊社26日專訊》美國聯儲局官員發表鷹派言論，帶動美元匯價上升，港元盤中下跌0.02%低見7.8108兌1美元，為6月18日以來最低，港元匯價最新報7.8094，與前收市價相若。 中短期港元拆息亦走軟。其中，隔夜息回落16基點至4.27155厘，一周拆息險守5厘，報5.02702厘，與樓按相關的一個月拆息亦結束七連升，報4.7厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.78494厘。不過，長息略為反彈，六個月及一年期分別升至4.82496厘和4.98810厘。美國聯儲局理事鮑曼表示，通脹面臨上行風險，料今年內不會減息，支持美元匯價造好。在紐約尾市，美元指數報105.63，升0.1%。(cl)資料來源：香港銀行公會