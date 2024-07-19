26/06/2024 08:56

【大國博弈】美駐華大使指責中國政府煽動反美情緒

《經濟通通訊社26日專訊》美國駐華大使伯恩斯接受《華爾街日報》訪問時表示，對美國4名大學講師早前在吉林市被刺傷事件感擔憂，並指中國政府在國內煽動反美情緒。

伯恩斯透露，中國公民在境內參加美國使領館組織的活動，會受到來自當局的壓力。北京限制美使館在中國社交平台的言論，同時鼓動國內的反美情緒。

去年11月三藩市「習拜會」後，中方贊成重新連接中美兩國人民，支持恢復民間交流，「但實際上採取的措施，讓一切變得不可能。」伯恩斯說。

報道指出，美國大使館不時舉辦包括心理健康專家座談、女企業家小組會議、紀錄片播映會等活動。但其中有一個頗出人意外的事件，美國大使館原本組織一場音樂會，活動當天卻被停電，令活動取消。

伯恩斯說，中方指美國阻止中國學生赴美留學，但其實99%的留學申請順利通過美國移民局審核，反而是中方停止批准美使館聘請當地人工作，令他們沒有足夠人手處理積壓多時的申請。

中國外交部和國新辦暫未就有關消息作回應。(ry)(zz)