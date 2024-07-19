26/06/2024 10:49

【大國博弈】謝鋒出席中美青年交流活動致辭：打破涉華訊息繭房

《經濟通通訊社26日專訊》中國駐美大使謝鋒24日出席2024「鼓嶺緣」中美青年交流周開幕式，他在發表視像致辭時稱，中美青年今天對兩國關係的認知，決定著兩國關係未來的走向。這需要青年突破所謂政治正確，打破涉華訊息繭房。今天的中美關係，需要兩國各界特別是青年朋友的共同參與，為中美關係穩定、健康、可持續發展做出新的貢獻。

謝鋒又指，當前，中美關係出現企穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎。同時，兩國關係仍然面臨嚴峻挑戰和困難。中美雙方應該相向而行，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同推動雙邊關係穩下來、好起來、向前走。

「鼓嶺緣」中美青年交流周活動由中國人民對外友好協會、福建省人民政府、中華全國青年聯合會舉辦。國家主席習近平在向2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周致賀信指出，中美關係的未來在青年，希望大家深入交流、增進友誼，相知相親、攜手同行，把中美友好傳承下去，為中美關係健康穩定發展貢獻力量。(ct)