26/06/2024 11:06

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.9760 +1.20 1周 2.0830 +6.90 2周 2.1080 -3.70 1個月 1.9000 +0.00 3個月 1.9190 -0.20 6個月 1.9790 +0.10 9個月 2.0340 -0.40 1年 2.0550 -0.30

《經濟通通訊社26日專訊》人民銀行公布，今日進行2500億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日有2780億元逆回購到期，即今日淨回籠280億元，中止連續七個交易日放水。另外，人行公告，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日將開展央行票據互換(CBS)操作，操作量50億元，期限三個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為0.10%，基本要素較此前均無變化。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、一周及六個月向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)