26/06/2024 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升8點子，報7.2620

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1248，較上個交易日跌23點子，六連跌，續創去年11月22日以來逾七個月新低，與市場預測偏離仍有1450點，上個交易日報7.1225。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開8點子報7.2620，但迅速調頭向下，低見7.2655，上個交易日即期匯率收盤報7.2628。

隔夜美聯儲理事鮑曼稱，保持政策利率穩定「一段時間」可能就足以控制通脹。她還重申願意在必要時提高借貸成本。美聯儲理事庫克則表示，鑑於通脹取得重大進展以及勞動力市場逐漸降溫，「在某個時候」降息是合適的。但她對放寬政策的時機仍然含糊其辭。

另外隔夜美國公布的房屋數據好壞參半，美元暫時守住了漲幅。投資者目前正在關注周五(28日)公布的美國個人消費支出(PCE)物價指數，這是美聯儲首選的通脹指標，市場預計美國(PCE)物價指數按年增速在5月放緩至三年多低位2.6%，將為降息開辟道路。不過市場認為美聯儲最早也要到9月才會開始寬鬆，甚至許多人開始懷疑今年是否會放寬政策。(sl)