26/06/2024 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收跌38點子九連跌，續刷近七個半月低

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早小幅高開後迅速調頭回落，午後更反覆跌至全日低位，距交易區間下限不足5點，最終收報7.2666，較上個交易日4時30分收盤價跌38點子，九連跌，續創去年11月14日以來近七個半月新低，全日在7.2620-7.2670之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌78點子，報7.2969。離岸在岸價差擴至逾300點。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1248，較上個交易日跌23點子，六連跌，續創去年11月22日以來逾七個月新低，與市場預測偏離仍有1450點，上個交易日報7.1225。

近期監管通過穩步下調中間價釋放人民幣貶值壓力，匯價持續在交易區間下限附近交投。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評認為，中國央行料繼續釋放人民幣貶壓，但會將去年9月的低點7.3503元視為底線，短期也會維持較緩慢的貶值速度；如果人民幣即期開始脫離交易區間下限，則表明人民幣貶壓已得到釋放。(sl)