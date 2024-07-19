26/06/2024 10:50

【大國博弈】紐約市長亞當斯被指隱瞞訪華行程記錄，FBI啟調查

《經濟通通訊社26日專訊》據《紐約郵報》報道，聯邦調查局自去年起對來自民主黨的紐約市長亞當斯（Eric Adams）進行調查，其被指使用私人電子郵箱進行官方事務，並隱藏其過去七次訪問中國的行程記錄。他進一步被指曾至少一次在中國政府的資助下展開訪華行程。

報道指，美國當局在調查紐約市長和其主要顧問格雷科的公共腐敗案件中，發現亞當斯在2014至2021年擔任布魯克林區區長期間，曾經使用私人電子郵箱處理官方事務，導致調查人員無法追查其訪華行程細節，亞當斯一方亦拒絕提供有關訪華行程的記錄。

市長辦公室否認亞當斯在擔任布魯克林區區長期間使用了私人服務器處理公務，並指出他可以為非政府事務使用私人電子郵件地址。市長辦公室進一步表示，亞當斯的中國之行是通過官方電子郵件渠道獲得道德衝突委員會（COIB）書面批准的。

據報道，被指存在爭議的亞當斯訪華行程發生在2014年，該次行程是由一家名為「Sino-America New York Brooklyn Archway Association Corp」的非營利組織所資助，而該組織就是由格雷科所經營，當時她還是布魯克林區區長辦公室的志願者。亞當斯表示，他當時進行了「出色的政府會議」，但沒有責任匯報當時行程產生的任何成本：「我們不會詢問政府晚餐花了多少錢……我們僅列出了報告項目由哪一方支付」。

現年61歲的格雷科是亞當斯的重要助理，她被指在中國政府所支持的組織裏長期擔任顧問職務，而在格雷科的協助下，亞當斯積極參加市內許多華人社區活動。(ey)